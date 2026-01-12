Hallan restos humanos en bolsas en Acapulco Diamante

Autoridades localizaron seis bolsas con restos humanos en Acapulco Diamante; las víctimas no han sido identificadas y la FGE investiga el caso

La zona de Acapulco Diamante se vio sacudida este fin de semana tras el hallazgo de restos humanos dentro de bolsas negras, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad.

Los hechos ocurrieron la noche del 10 de enero, detrás del complejo comercial La Isla, luego de que varias llamadas al número de emergencias alertaran sobre la presencia de presuntos cuerpos en la Avenida Costera Las Palmas.

Localizan bolsas con restos humanos

Al arribar al lugar, elementos de la Policía Municipal confirmaron la localización de seis bolsas negras que contenían restos humanos. De manera preliminar, se presume que las víctimas corresponden a tres hombres, quienes presentaban signos de mutilación.

Tras el hallazgo, los policías dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, que inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la identidad de las víctimas.

Peritos especializados realizaron el levantamiento de los restos y los trasladaron a la morgue del poblado El Quemado, donde permanecen sin identificar hasta el momento.