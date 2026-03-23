Hallan restos en funeraria de Iguala ligada al caso Ayotzinapa

En el interior del inmueble, las autoridades documentaron diversas anomalías en el resguardo de cuerpos y restos humanos

Autoridades federales localizaron restos óseos presuntamente humanos en una funeraria asegurada en Iguala, Guerrero, durante una diligencia en la que participaron familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Restos estaban etiquetados desde 2014

El hallazgo se realizó en la funeraria conocida como “El Ángel”, ubicada sobre la carretera federal México–Acapulco, inmueble que fue asegurado en 2025 por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de las investigaciones del caso Ayotzinapa.

De acuerdo con los primeros reportes, peritos localizaron una bolsa con restos óseos etiquetados con el año 2014, lo que ha generado inquietud debido a que coincide con la fecha en que desaparecieron los 43 normalistas en Iguala, Guerrero.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de los restos ni su relación con los estudiantes, ya que aún no han sido sometidos a análisis genéticos.

Participan padres de los 43 en inspección

La diligencia fue realizada con la presencia de madres y padres de los estudiantes desaparecidos, quienes ingresaron al inmueble acompañados por personal de la FGR, peritos especializados y representantes de organismos de derechos humanos.

Durante el recorrido, los familiares observaron las condiciones en las que se encontraban los restos y otros indicios, lo que generó cuestionamientos sobre el manejo de evidencia en el lugar.

Detectan irregularidades en manejo forense

En el interior del inmueble, las autoridades documentaron diversas anomalías en el resguardo de cuerpos y restos humanos. Entre los hallazgos destacan:

Restos óseos y cuerpos sin identificar almacenados desde hace varios años

Ropa y objetos personales sin registro claro

Un horno crematorio sin documentación oficial visible

Posibles inconsistencias en la operación del lugar con el Servicio Médico Forense (Semefo)

Estas condiciones han generado dudas sobre la cadena de custodia y el seguimiento de evidencias relacionadas con personas no identificadas en la región.

Exigen intervención de peritos independientes

Tras el hallazgo, los familiares de los normalistas solicitaron que los restos sean analizados por instancias independientes, en particular por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), organismo que ha participado en distintas etapas del caso Ayotzinapa.

Asimismo, pidieron acceso a información completa sobre los hallazgos y a los expedientes relacionados con el inmueble asegurado.

Investigación sigue abierta sin conclusiones

La FGR mantiene abierta la investigación para determinar el origen de los restos y esclarecer si existe alguna relación con los hechos ocurridos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

Hasta ahora no existe confirmación oficial de que los restos pertenezcan a los estudiantes desaparecidos, por lo que será necesario realizar estudios periciales y genéticos para avanzar en la identificación.

El caso Ayotzinapa continúa siendo una de las investigaciones más relevantes en materia de desaparición en México, y este hallazgo representa una posible línea adicional de análisis dentro de las indagatorias en curso.