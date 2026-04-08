Hallan muerto a secretario del Ayuntamiento de Ocampo

Pedro Valencia Cerecero, secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Michoacán, fue encontrado sin vida la noche del domingo 5 de abril de 2026

Pedro Valencia Cerecero, secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Michoacán, fue encontrado sin vida la noche del domingo 5 de abril de 2026, en un tramo carretero del municipio de Áporo.

Según reportes iniciales, el cuerpo presentaba huellas de tortura. Valencia había sido visto por última vez el 1 de abril, cuando se dirigía a un evento en Maravatío.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por los delitos de secuestro y homicidio, y hasta el momento hay tres personas detenidas en relación con el caso.

El cuerpo fue localizado en el tramo Rincón de Soto-Áporo, y las autoridades trabajan en esclarecer las circunstancias del crimen, así como en determinar la posible relación con actividades delictivas en la región.

Investigación en curso

La Fiscalía estatal confirmó que la investigación continuará para reunir evidencias que permitan determinar responsabilidades. Las autoridades han reforzado la seguridad en los municipios cercanos y solicitan a la población cualquier información que pueda ayudar al esclarecimiento del caso.

Autoridades locales lamentaron los hechos y subrayaron su compromiso con la seguridad de los funcionarios públicos y la ciudadanía en general, mientras la comunidad exige justicia por la muerte de Pedro Valencia.