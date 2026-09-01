Hallan muerto a posible mando de Tránsito en Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que este 30 de agosto de 2026 fue localizado un cuerpo sin vida de una persona en el sector Infonavit Las Fuentes, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa.

La #SSPSinaloa informa que, este 30 de agosto de 2026, se localizó el cuerpo sin vida de una persona en el sector Infonavit Las Fuentes, en Escuinapa. Ante estos hechos, se reforzó la seguridad en el municipio mediante la presencia y coordinación de las autoridades que integran… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) August 30, 2026

De manera preliminar, las autoridades señalaron que la persona localizada podría tratarse del subdirector de Tránsito de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de la demarcación. La autoridad competente se encuentra realizando las diligencias periciales y de investigación correspondientes para confirmar oficialmente la identidad de la víctima.

Según la información, una llamada anónima alertó durante la madrugada sobre la presencia de una persona sin vida y, por lo que agentes y paramédicos arribaron al lugar y confirmaron que el cuerpo no contaba con signos vitales.

Así mismo, se informó que el cuerpo presentaba impactos de bala y junto a él fue localizado un mensaje, cuyo contenido no ha sido revelado. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles responsables ni el móvil del crimen.

Derivado de estos hechos, el Grupo Interinstitucional conformado por corporaciones de los tres niveles de gobierno desplegó un operativo para reforzar la seguridad en el municipio mediante recorridos preventivos y presencia permanente en distintos sectores de la zona.