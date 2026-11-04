Hallan metanfetamina en doble fondo de un tráiler en Sinaloa

En la intervención participaron elementos del Servicio de Protección Federal y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República

Agentes federales detuvieron a dos hombres y aseguraron aproximadamente 133 kilos de metanfetamina en la carretera libre Mazatlán–Culiacán, en Sinaloa. La droga iba oculta en el piso de un semirremolque, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el 3 de noviembre de 2026.

Hallan 89 paquetes en el doble fondo del semirremolque

De acuerdo con el reporte federal, los agentes patrullaban a la altura del kilómetro 33+450 de la carretera México 15 cuando detectaron un tractocamión acoplado a un semirremolque con placas de Texas. Le marcaron el alto después de que el conductor realizara maniobras evasivas al advertir su presencia.

Durante la revisión, los agentes encontraron un doble fondo en el piso del semirremolque. En un video difundido por García Harfuch se observa cómo retiran los tornillos de una estructura metálica debajo de la plataforma para acceder al compartimento, del que extrajeron 89 paquetes.

Los dos detenidos quedan a disposición del Ministerio Público

En la intervención participaron elementos del Servicio de Protección Federal y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, así como personal de Defensa, Marina y Guardia Nacional.

Los dos hombres, de 36 y 38 años, quedaron a disposición del Ministerio Público federal junto con el vehículo y la droga asegurada. El reporte del operativo no precisó el origen ni el destino del cargamento.