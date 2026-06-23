Hallan mensaje y dos cuerpos en vehículo incendiado en Puebla

Peritos forenses acudieron al sitio para realizar el levantamiento de lo encontrado, presuntamente firmado por La Familia Michoacana.

El hallazgo de dos cuerpos calcinados dentro de un vehículo incendiado movilizó a corporaciones de seguridad y servicios de emergencia en Puebla durante la mañana de este lunes.

De acuerdo con información oficial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibió el reporte de un automóvil en llamas sobre el Periférico Ecológico, a la altura del Parque Centenario Chapulco. Tras la llegada de los cuerpos de emergencia, se iniciaron las labores para sofocar el incendio.

Encuentran dos cuerpos dentro del vehículo

Una vez controlado el fuego, los elementos descubrieron que en el interior de la unidad se encontraban dos cuerpos. Debido a las condiciones en las que quedó el vehículo tras ser consumido por las llamas, no fue posible identificar de inmediato a las víctimas.

La zona fue resguardada por autoridades municipales y estatales mientras se realizaban las primeras diligencias para recabar indicios y preservar la escena.

Dejan mensaje con amenazas en el lugar

Junto al automóvil fue localizada una cartulina con un mensaje de amenaza dirigido al vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla.

Según los primeros reportes, el mensaje estaba presuntamente firmado por un grupo criminal identificado como La Familia Michoacana.

Autoridades inician investigaciones

Peritos forenses acudieron al sitio para realizar el levantamiento de los cuerpos y de los indicios encontrados. Posteriormente, la unidad fue retirada para continuar con las investigaciones que permitan esclarecer los hechos, identificar a las víctimas y determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen.