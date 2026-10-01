Hallan más de ocho kilos de cocaína oculta en artesanías en AICM

El cargamento fue localizado durante una inspección de rutina realizada al equipaje documentado de un viajero proveniente de Lima, Perú

Miembros de las Fuerzas Armadas y autoridades aduaneras aseguraron 8.64 kilogramos de cocaína ocultos en piezas de artesanía dentro del equipaje de un pasajero en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), informaron este miércoles fuentes oficiales.

El cargamento fue localizado durante una inspección de rutina realizada al equipaje documentado de un viajero proveniente de Lima, Perú, mediante labores coordinadas entre la Secretaría de Marina (Marina), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El comunicado detalló que los agentes realizaron una revisión al equipaje documentado de un pasajero procedente de Lima en el que localizaron 20 piezas de artesanía elaboradas con fibra de vidrio que presentaban irregularidades en su interior.

Tras someter las piezas a un examen detallado con equipo especializado, las autoridades detectaron 20 bolsas de plástico cuyo análisis confirmó la presencia de la sustancia ilícita.

Tanto la droga como el pasajero involucrado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación para integrar la carpeta de investigación correspondiente y definir su situación jurídica.

El aseguramiento refleja cómo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se mantiene como un punto neurálgico en la cadena de tráfico de drogas, donde los carteles emplean métodos de camuflaje cada vez más sofisticados para conectar las rutas sudamericanas de producción de cocaína con el mercado de consumo en Norteamérica.

Esta intervención se enmarca en la estrategia del Gobierno federal de desplegar a las Fuerzas Armadas y a la Marina en el control de puertos, aduanas y terminales aéreas, con el objetivo de frenar la infiltración del crimen organizado y debilitar las finanzas de las estructuras delictivas.