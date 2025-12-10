Hallan más de 500 casquillos tras enfrentamiento en Sinaloa

Al revisar el área se percataron que dentro de una camioneta se encontraba un hombre sin vida, así como la presencia de otra víctima metros a la redonda

Más de 500 casquillos, dos hombres sin vida y dos más heridos fueron encontrados tras un enfrentamiento registrado en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

Estos hechos ocurrieron en las inmediaciones del poblado de Molo Viejo, donde se halló una camioneta con blindaje artesanal, la cual resguardaba el cuerpo calcinado de una de las víctimas.

Sin embargo, al revisar el área se percataron de la presencia de un hombre sin vida, metros más adelante.

Fuerzas federales desplegaron un operativo de seguridad para resguardar el lugar de los hechos y llevar a cabo las indagatorias correspondientes.