Hallan más de 100 restos óseos y 30 piezas dentales en Acapulco

Un colectivo de búsqueda localizó más de 100 fragmentos óseos y 30 piezas dentales en El Arenal, zona rural de Acapulco.

Más de 100 fragmentos óseos y alrededor de 30 piezas dentales fueron encontrados durante una jornada de búsqueda realizada por integrantes del colectivo Vicente Suástegui Muñoz en la comunidad de El Arenal, en la zona rural de Acapulco, Guerrero.

La búsqueda se llevó a cabo luego de que el colectivo recibiera primero un mensaje y posteriormente una llamada anónima con información sobre un punto específico donde presuntamente podrían encontrarse restos humanos.

Samantha Colón Morales, presidenta del colectivo, explicó que esta jornada no estaba contemplada inicialmente en las actividades previstas. Tras recibir el reporte, las buscadoras acudieron al sitio para verificar la información.

Más de 100 fragmentos fueron recolectados

Durante el recorrido por la zona, las integrantes del colectivo localizaron y recolectaron más de un centenar de fragmentos óseos, además de más de 30 piezas dentales.

El hallazgo ocurrió durante las actividades realizadas en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, una fecha destinada a visibilizar los casos de personas cuyo paradero permanece desconocido.

De acuerdo con Colón Morales, El Arenal y otras comunidades cercanas forman parte de las zonas a las que las familias buscadoras han dado especial seguimiento debido a antecedentes relacionados con desapariciones.

La presidenta del colectivo señaló que uno de los detenidos vinculados con la desaparición de Vicente Suástegui Muñoz habría indicado que la víctima fue trasladada por un área que comprende sitios como Metlapil, 10 de Abril y El Arenal.

Por estos antecedentes, las familias han concentrado parte de sus labores en estos puntos, donde cada indicio puede representar una posibilidad para avanzar en la localización e identificación de personas desaparecidas.

Las labores continuarán en la comunidad

La jornada de búsqueda se extendió hasta las 18:00 horas de este miércoles y está previsto que las actividades continúen este jueves en El Arenal.

El colectivo agradeció a la persona que proporcionó de manera anónima la información que permitió ubicar el sitio.

Ahora serán las autoridades las encargadas de realizar los procedimientos para el resguardo, análisis e identificación de los restos, además de establecer si existe alguna relación con investigaciones abiertas por desaparición.

Para las familias buscadoras, cada hallazgo representa una posibilidad de obtener respuestas sobre el destino de sus seres queridos y avanzar en el esclarecimiento de los casos.