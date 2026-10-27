VIE 14 FEB
30°

Nacional

Hallan laboratorio clandestino de metanfetamina en Sinaloa

Por: Diana Valeria Leyva

26 Octubre 2026, 13:14

Compartir
WhatsApp

La dependencia federal detalló que se lograron asegurar más de un centenar de kilos de la droga, así como 32 litros de sustancias químicas

Hallan laboratorio clandestino de metanfetamina en Sinaloa

Autoridades federales dieron a conocer este lunes la inhabilitación de un laboratorio clandestino donde aseguraron más de 100 kilogramos de presunta metanfetamina y distintas sustancias químicas en Sinaloa.

El Gabinete de Seguridad detalló que este espacio destinado a la producción de metanfetamina fue localizado en el poblado de Los Brasiles.

En el comunicado difundido en redes sociales, la dependencia federal detalló que se lograron asegurar más de 100 kilogramos de la droga, así como 32 litros de sustancias químicas y equipo utilizado para su producción.

En este despliegue participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Fiscalía General de la República (FGR).

La dependencia señaló que estas acciones corresponden al reforzamiento de la seguridad en la entidad, así como de las labores implementadas en la actual administración, la cual ha dado como resultado la inhabilitación de más de 2,700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la producción de metanfetamina.

 

 

 

Comentarios