Hallan laboratorio clandestino de metanfetamina en Sinaloa

Autoridades federales dieron a conocer este lunes la inhabilitación de un laboratorio clandestino donde aseguraron más de 100 kilogramos de presunta metanfetamina y distintas sustancias químicas en Sinaloa.

El Gabinete de Seguridad detalló que este espacio destinado a la producción de metanfetamina fue localizado en el poblado de Los Brasiles.

Como parte del reforzamiento de la seguridad en Sinaloa y de las acciones para combatir la producción de drogas sintéticas, elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico, en coordinación con @FGRMexico, localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina en el poblado de Los Brasiles. En el lugar se aseguraron 100 kilos de metanfetamina, 32 litros de sustancias químicas y equipo utilizado para su producción, que fue inhabilitado para evitar su reutilización. En la administración de la Presidenta @Claudiashein, se han inhabilitado más de 2,700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la producción de metanfetamina. Seguimos trabajando para debilitar la capacidad de producción de drogas de las organizaciones criminales, interrumpir sus cadenas de suministro y evitar que estas sustancias lleguen a las calles. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 26, 2026

En el comunicado difundido en redes sociales, la dependencia federal detalló que se lograron asegurar más de 100 kilogramos de la droga, así como 32 litros de sustancias químicas y equipo utilizado para su producción.

En este despliegue participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Fiscalía General de la República (FGR).

La dependencia señaló que estas acciones corresponden al reforzamiento de la seguridad en la entidad, así como de las labores implementadas en la actual administración, la cual ha dado como resultado la inhabilitación de más de 2,700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la producción de metanfetamina.