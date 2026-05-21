Hallan figura similar a la Virgen en obra de Aquismón, SLP

Obreros localizaron una silueta parecida a la Virgen de Guadalupe en una roca durante trabajos carreteros en Aquismón, San Luis Potosí

Trabajadores que participaban en una obra carretera en el municipio de Aquismón localizaron una figura con apariencia similar a la Virgen de Guadalupe durante labores de excavación en la zona conocida como Las Golondrinas.

El hallazgo ocurrió mientras maquinaria y personal realizaban movimientos de tierra como parte de los trabajos de construcción en el área.

De acuerdo con versiones difundidas por los propios obreros, uno de los trabajadores detectó una silueta peculiar marcada sobre una roca de gran tamaño, por lo que varios compañeros se acercaron para observarla.

Habitantes acudieron al sitio

Tras difundirse fotografías y videos en redes sociales, habitantes de comunidades cercanas comenzaron a llegar al lugar para observar la figura localizada en la piedra.

Algunas personas colocaron una cruz de madera adornada con flores rojas como muestra de devoción y respeto hacia la imagen.

La presencia de curiosos y creyentes generó gran movimiento en la zona durante las horas posteriores al descubrimiento.

De manera extraoficial, trascendió que los trabajos de construcción fueron detenidos momentáneamente debido a la presencia constante de visitantes en el sitio del hallazgo.

El caso provocó diversas reacciones entre usuarios de redes sociales, donde algunos interpretaron la figura como una manifestación religiosa.

Sin embargo, otras personas señalaron que podría tratarse únicamente de una formación natural en la superficie de la roca generada por las características del material.