Hallan cuerpo de niña de tres años que salió de su casa en Sonora

En un aparente descuidos de sus familiares, la menor salió de su domicilio y fue localizada sin vida en un canal de riego

Una niña de tres años que había sido reportada como desaparecida en un fraccionamiento de Sonora fue localizada sin vida.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la menor identificada como Sofía se habría salido de su casa en el fraccionamiento Nueva Palmira, en la comunidad de San Luis, Río Colorado, en un aparente descuido de sus padres.

Tras percatarse de la ausencia de la niña, los familiares alertaron a las autoridades, quienes se movilizaron rápidamente para buscarla. Los vecinos también se unieron a la búsqueda de la menor.

La búsqueda de Sofía culminó, pero no como sus familiares esperaban. El cuerpo de la menor fue encontrado en un canal de riego ubicado entre la Avenida Jalisco y la Calle 48, a escasos metros de su domicilio.

La Fiscalía General del Estado de Sonora ya investiga el caso para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

De forma preliminar se presume un accidente; sin embargo, la familia pidió respeto y exhortó a evitar cualquier tipo de especulación.