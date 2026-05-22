Hallan cuerpo Blanca Adriana desaparecida tras acudir a clínica

Se iniciaron trabajos coordinados para intercambiar información pericial y avanzar en las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio.

La búsqueda de Blanca Adriana Vázquez Montiel terminó con el hallazgo de su cuerpo en el municipio de Altzayanca, Tlaxcala, luego de permanecer desaparecida desde el pasado lunes tras acudir a una supuesta clínica estética ubicada en Puebla.

La mujer, de 37 años, fue vista por última vez cuando ingresó al establecimiento denominado “Detox”, localizado sobre la Calzada Zavaleta, donde presuntamente se realizaría un procedimiento estético. Desde entonces, familiares comenzaron una intensa búsqueda y denunciaron irregularidades en torno a la atención brindada en el lugar.

Autoridades investigan posible feminicidio

Fuentes del Gobierno de Puebla confirmaron que el cuerpo fue localizado al fondo de una zanja sobre la calle 4 Norte, ya en territorio tlaxcalteca. Tras el hallazgo, elementos ministeriales, peritos y personal forense acudieron a la zona para realizar las diligencias correspondientes.

Las fiscalías de Puebla y Tlaxcala iniciaron trabajos coordinados para intercambiar información pericial y avanzar en las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio.

Las autoridades buscan determinar si la muerte ocurrió por una presunta negligencia médica, actos dolosos o participación de terceros relacionados con el procedimiento estético al que habría sido sometida la víctima.

Cámaras captaron movimientos sospechosos

Dentro de las investigaciones ministeriales también se analizan grabaciones de cámaras de seguridad donde presuntamente aparecen integrantes del personal médico trasladando un bulto voluminoso hacia un vehículo para abandonar el sitio.

Horas antes del hallazgo del cuerpo, autoridades poblanas ya habían identificado la unidad en la que escaparon personas presuntamente relacionadas con la clínica.

Las imágenes forman parte de las pruebas utilizadas para reconstruir los movimientos realizados después de la desaparición de Blanca Adriana.

🇲🇽 | Similar al caso de Yulitza en Colombia, la estilista poblana Blanca Adriana Vázquez Montiel, de 37 años, acudió a la clínica Detox en Calzada Zavaleta para un procedimiento estético y no ha sido localizada hasta el momento.



Cámaras de seguridad captaron presuntamente a la… pic.twitter.com/LdGHCxiDh6 — Actualidad Viral (@ActualidaViral) May 20, 2026

Familia acusa a presunta responsable

Familiares de la víctima señalaron directamente a Diana Alejandra Palafox Romero, identificada como la presunta responsable de la intervención estética.

Según la denuncia, la mujer habría pedido al esposo de Blanca Adriana salir del consultorio bajo distintos pretextos y, posteriormente, desalojó el lugar tras una aparente complicación médica.

La familia sostiene que, tras vaciar el establecimiento, los involucrados huyeron llevándose el cuerpo de la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado detenciones ni órdenes de aprehensión relacionadas con el caso, mientras continúan los operativos y análisis forenses para esclarecer lo ocurrido.