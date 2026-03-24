Hallan cuatro fosas clandestinas en arroyo El Cajoncito

Autoridades y colectivos de búsqueda localizaron cuatro nuevas fosas clandestinas en un predio cercano al arroyo El Cajoncito, en La Paz

Autoridades y colectivos de búsqueda localizaron cuatro nuevas fosas clandestinas en un predio cercano al arroyo El Cajoncito, en La Paz, como resultado de una jornada de rastreo realizada este domingo 22 de marzo.

El hallazgo fue confirmado por el colectivo Búsqueda x La Paz, que participó en las labores junto con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Fiscalía Especializada en Desaparecidos de Baja California Sur.

“Hoy 22 de marzo localizamos cuatro fosas clandestinas en El Cajoncito. Se acordonó el área para que puedan trabajar Servicios Periciales”, informó la agrupación, que reiteró su compromiso de continuar con la localización de personas desaparecidas.

Procesamiento de restos en curso

Tras el descubrimiento, peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado procedieron a resguardar la zona para iniciar el levantamiento y análisis de los restos humanos, así como la recolección de indicios que permitan su identificación genética.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el número de osamentas que podrían encontrarse en estas fosas, información que será confirmada una vez concluyan los trabajos periciales.

El arroyo El Cajoncito se ha convertido en un punto recurrente de hallazgos en los últimos años. Entre 2024 y 2026 se han identificado al menos seis sitios de inhumación clandestina en esta zona y en otros municipios del estado, en gran parte gracias a denuncias anónimas.

De acuerdo con registros de colectivos, las víctimas previamente localizadas en este sector corresponden a desapariciones ocurridas entre 2023 y principios de 2024 en La Paz.

Uno de los hallazgos más relevantes ocurrió en mayo de 2024, cuando fueron encontrados 18 cuerpos en terrenos cercanos al mismo arroyo.

Las labores de búsqueda se mantienen activas tanto en El Cajoncito como en zonas aledañas, incluyendo la carretera a San Juan de la Costa, donde se han localizado más de 90 osamentas en distintos operativos.

Además, en el municipio de Comondú, recientemente fueron ubicadas cinco fosas clandestinas con al menos siete personas sepultadas.