Autoridades investigan si los restos corresponden a cuatro personas desaparecidas desde el pasado 11 de noviembre en el municipio de Chahuites, Oaxaca

Cuatro cuerpos, algunos de ellos completamente calcinados, fueron encontrados a un costado de la carretera Internacional 190, en el tramo que conduce hacia Tonalá, Chiapas.

Las autoridades investigan si los restos corresponden a cuatro personas desaparecidas desde el pasado 11 de noviembre en el municipio de Chahuites, Oaxaca.

El hallazgo ocurrió la mañana del sábado 14 de noviembre, durante un operativo conjunto de las fiscalías de Oaxaca y Chiapas.

Los equipos de búsqueda realizaron recorridos terrestres y sobrevuelos con drones en la zona, hasta localizar los restos humanos cerca de la vía que conecta ambas entidades.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), las personas reportadas como desaparecidas son Gustavo Allard Herrera, de 59 años; Víctor Hugo Alvarado Villalobos, de 38; Noel López Ruiz, de 40, y Ángela Villalobos Hernández, de 31 años. Los cuatro fueron vistos por última vez en Chahuites, en la región del Istmo de Tehuantepec.

Tras recibir las denuncias, las autoridades emitieron las fichas de búsqueda correspondientes y desplegaron acciones para dar con su paradero, con apoyo de corporaciones estatales y federales.

Encuentran cuerpos y una camioneta incendiada

Según el reporte oficial, durante las labores fueron localizados dos cuerpos masculinos parcialmente calcinados, a una profundidad aproximada de 31 metros.

En otro punto, a unos 85 metros de profundidad, los equipos encontraron una camioneta Toyota Hilux gris, completamente incendiada. Las características del vehículo coinciden con las de la unidad en la que presuntamente viajaban las cuatro personas desaparecidas.

Cerca de la camioneta también fueron ubicados restos humanos que aparentemente corresponden a otras dos personas, los cuales estaban totalmente calcinados.

Aún no confirman la identidad de las víctimas

La Fiscalía de Oaxaca informó que, debido a las condiciones en las que fueron encontrados los cuerpos, todavía no es posible confirmar si se trata de las cuatro personas desaparecidas en Chahuites.

Especialistas realizan los estudios periciales y forenses para establecer la identidad de los restos con certeza legal. Hasta ahora, las autoridades tampoco han informado las causas de muerte ni las circunstancias en las que la camioneta terminó incendiada.

En el operativo participaron agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, personal especializado en búsqueda de personas desaparecidas, elementos de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Policía Estatal de Oaxaca, además de binomios caninos K9.

El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que las investigaciones continúan para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las posibles responsabilidades. Las autoridades señalaron que ya trabajan sobre distintas líneas de investigación.

El caso comenzó el 11 de noviembre, cuando se reportó la desaparición de las cuatro personas en Chahuites, municipio ubicado en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, cerca de los límites con Chiapas.

La Fiscalía estatal indicó que mantendrá la coordinación con las autoridades chiapanecas para avanzar en las diligencias, identificar los restos y esclarecer el caso.