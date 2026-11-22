Tras aviso al C4, fuerzas de seguridad ubicaron una toma clandestina en colonia El Deportivo, Salamanca; el hecho quedó ante el MPF en Irapuato.

Una toma clandestina de gas LP fue localizada y asegurada en la colonia El Deportivo, en Salamanca, Guanajuato, tras un reporte canalizado a través del C4, así lo informó la Secretaría de Seguridad y Paz a través de un comunicado.

La intervención se desarrolló de manera coordinada entre las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y autoridades municipales en ese sector del municipio guanajuatense.

Aseguramiento e investigación ministerial

En el sitio se aseguró una conexión irregular con válvula, cuyo origen y operación quedarán bajo investigación de las instancias competentes.

El hallazgo fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal con sede en Irapuato, mientras las corporaciones reiteraron el llamado a reportar emergencias al 911 y realizar denuncias anónimas al 089.



De igual manera, las autoridades correspondientes no dieron detalles de si en el lugar se encontraron personas o si en el lugar se arrestaron personas involucradas en la toma clandestina encontrada.