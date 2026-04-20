Hallan con vida a tres policías desaparecidos en Chihuahua

Autoridades estatales confirmaron la localización con vida de tres policías municipales de Belisario Domínguez que habían sido reportados como desaparecidos

Autoridades estatales confirmaron la localización con vida de tres policías municipales de Belisario Domínguez que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 15 de abril.

Los uniformados, identificados como Isidro R. Ch., Ricardo E. R. y Cristian P. L., fueron encontrados en el municipio de Cusihuiriachi, tras un operativo de búsqueda coordinado entre distintas corporaciones de seguridad.

En las labores de localización participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua (SSPE), el Ejército Mexicano y la Fiscalía de Distrito Zona Occidente.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes fueron trasladados de inmediato a un hospital en Cuauhtémoc para su valoración médica, tras haber sido víctimas de un hecho delictivo.

Desaparición desde el 15 de abril

Los policías habían sido vistos por última vez el miércoles 15 de abril en la comunidad de Copetes, lo que activó un despliegue de búsqueda en la región.

El fiscal de Distrito Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado, informó que posteriormente serán trasladados a la ciudad de Chihuahua.

La Fiscalía estatal indicó que las investigaciones continúan abiertas con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

“Fueron localizados con vida, los tres policías municipales de Belisario Domínguez que fueron reportados como ausentes el pasado miércoles”, señaló la dependencia en su comunicado oficial.