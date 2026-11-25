La Fiscalía de Sonora investiga el hallazgo de cinco hombres sin vida en Santa Ana y su posible vínculo con el grupo criminal de El Ponchis

El hallazgo de cinco hombres sin vida al interior de una camioneta blindada movilizó a corporaciones de seguridad en el municipio de Santa Ana, Sonora, donde autoridades estatales investigan una posible relación de las víctimas con la estructura criminal atribuida a Saúl Francisco “N”, alias “El Ponchis”.

El descubrimiento ocurrió luego de que las autoridades recibieran un reporte alrededor de las 10:01 horas sobre una camioneta RAM blanca, sin placas de circulación y con múltiples impactos de arma de fuego.

Al inspeccionar el vehículo, los elementos localizaron cinco cuerpos que presentaban chalecos antibalas. En el sitio también fueron encontrados cuatro fusiles de asalto y diversos casquillos percutidos, los cuales quedaron bajo resguardo para las investigaciones correspondientes.

Investigan posible vínculo con grupo de El Ponchis

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso y determinar si los fallecidos pertenecían a una organización delictiva que opera en la región.

Entre las líneas de investigación se contempla una posible relación de las víctimas con el grupo criminal encabezado presuntamente por Saúl Francisco “N”, conocido como “El Ponchis” o “El Fantasma”, por quien existe una ficha de recompensa vigente.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de los cinco hombres ni establecido oficialmente su pertenencia a dicha organización.

El municipio de Santa Ana se encuentra en una región donde recientemente se han desarrollado diversos despliegues de seguridad para combatir a organizaciones delictivas.

Entre los antecedentes destaca la neutralización de un hombre identificado como “El Meny”, así como la detención de cuatro personas relacionadas con investigaciones contra grupos criminales que operan en el norte de Sonora.

De estos detenidos, dos ya fueron vinculados a proceso por su probable participación en el homicidio de un jefe de grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), ocurrido el 18 de junio de 2026 en el municipio de Ímuris.

Peritos trabajan para identificar a las víctimas

Tras el hallazgo, personal de Servicios Periciales y agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) comenzaron las diligencias para establecer la identidad de los fallecidos y reconstruir las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Las investigaciones también incluyen el análisis de las armas aseguradas, los casquillos localizados y la procedencia de la camioneta blindada, que fue abandonada sin placas de circulación.

La Fiscalía estatal mantiene abiertas las indagatorias para determinar las posibles responsabilidades y confirmar si existe una conexión entre este hecho y las actividades de grupos delictivos en la región.