La unidad fue abandonada junto a una primaria de la colonia Tierra y Libertad; autoridades no han confirmado el número de posibles víctimas

Una camioneta con blindaje artesanal, armamento y múltiples impactos de bala fue localizada abandonada en la colonia Tierra y Libertad, en Guasave, Sinaloa, luego de los enfrentamientos registrados durante un operativo de fuerzas federales.

Vecinos señalaron que en el interior de la unidad habría personas calcinadas, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente el hallazgo ni el número de posibles víctimas.

El vehículo quedó atravesado sobre la calle Benigno Valenzuela, entre Cuauhtémoc y doctor H. Brawn, a un costado de la escuela primaria 6 de Enero. La unidad fue encontrada con daños visibles en la carrocería y las cuatro llantas ponchadas.

En los alrededores también fueron observados restos de artefactos ponchallantas, elementos que se suman a los indicios de violencia que quedaron en distintos puntos de la ciudad después de los hechos armados del viernes 20 de noviembre.

Reportan posibles personas calcinadas dentro de la unidad

De acuerdo con reportes de medios de comunicación que acudieron al lugar, en la cabina y en la caja de redilas de la camioneta habría personas completamente calcinadas.

Sin embargo, hasta el momento no existe un balance oficial que confirme cuántas personas podrían encontrarse en el vehículo ni sus identidades. Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio, retiraron a los curiosos y establecieron un perímetro de seguridad para preservar posibles evidencias.

Debido al resguardo militar, no fue posible observar directamente los cuerpos que presuntamente se encontraban dentro de la unidad.

El hallazgo ocurrió después de los enfrentamientos registrados la tarde y noche del viernes en Guasave, durante un operativo de fuerzas federales en el que participaron unidades terrestres y helicópteros artillados.

La camioneta, presuntamente utilizada por integrantes de un grupo armado, habría quedado abandonada en la calle Benigno Valenzuela tras los hechos violentos. Su blindaje artesanal y los numerosos impactos de proyectil que presenta evidencian los daños sufridos durante la confrontación.

La zona donde fue localizada se encuentra junto a un plantel educativo, lo que generó preocupación entre los habitantes de la colonia Tierra y Libertad.

Guasave amanece con restos de ponchallantas y vehículos dañados

El hallazgo se suma a los reportes de vehículos incendiados, bloqueos y artefactos ponchallantas que se registraron en Guasave y otros puntos del norte de Sinaloa durante la jornada violenta.

También se reportó la presencia de tiras metálicas para dañar neumáticos sobre distintas vialidades de la ciudad y en tramos de la carretera Internacional México 15, como parte de los obstáculos colocados durante los enfrentamientos.

Los hechos ocurrieron en el contexto del operativo federal que derivó en la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", junto con dos presuntos colaboradores.