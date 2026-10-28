Hallan cabeza humana frente al Palacio Municipal de Mazatlán

Autoridades localizaron restos humanos y un mensaje en una cartulina frente al Ayuntamiento de Mazatlán. La Fiscalía de Sinaloa investiga el caso

Una cabeza humana fue localizada la mañana de este martes 27 de octubre en el exterior del Palacio Municipal de Mazatlán, Sinaloa, lo que provocó una movilización de corporaciones de seguridad en la zona Centro de la ciudad.

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y acordonaron el perímetro para resguardar el área y facilitar las diligencias de las autoridades ministeriales.

De acuerdo con la información disponible, junto a los restos humanos también fue localizado un mensaje escrito en una cartulina, cuyo contenido no ha sido confirmado oficialmente.

Fiscalía de Sinaloa investiga el hallazgo

Personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa tomó conocimiento de los hechos y quedó a cargo de las investigaciones para establecer cómo ocurrió el abandono de los restos e identificar a las personas involucradas.

Peritos especializados realizaron el procesamiento de la escena y la recolección de indicios que puedan contribuir a esclarecer el caso.

Los restos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se llevarán a cabo los procedimientos correspondientes para determinar su identidad mediante estudios forenses.

Luego del reporte, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva se sumaron al despliegue de seguridad en los accesos al edificio municipal y las calles aledañas.

La presencia de las corporaciones tuvo como objetivo proteger a trabajadores del Ayuntamiento y a las personas que acuden al inmueble para realizar trámites.

La situación generó medidas preventivas en el área mientras los agentes y peritos realizaban las diligencias correspondientes.

Seguridad Pública reporta la situación bajo control

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el Grupo Interinstitucional se desplegó de manera inmediata en las inmediaciones del Ayuntamiento de Mazatlán para brindar seguridad a las personas que se encontraban en el lugar.

La dependencia señaló que dio vista a la Fiscalía estatal para que iniciara las investigaciones y precisó que las distintas corporaciones colaboran en las indagatorias.

La #SSPSinaloa informa que, este martes 27 de octubre de 2026, sobre lo ocurrido en inmediaciones de las instalaciones del Ayuntamiento de Mazatlán, el Grupo Interinstitucional se desplegó de forma rápida para ofrecer seguridad a los trabajadores, así como las personas que acuden a realizar sus trámites. Se dio vista a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para que inicie con las investigaciones correspondientes a este hecho. Las fuerzas de seguridad de manera competente coadyuvan en las indagatorias. Destacar que la situación está bajo control en la zona, por ello las actividades se desarrollan con tranquilidad. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reafirma su compromiso de mantener informada a la sociedad y colaborar con las instancias correspondientes. Se hace el llamado de reportar a los números de emergencias 9-1-1 y al 089 de forma anónima. — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 27, 2026 Abren investigación para identificar a los responsables El Ministerio Público inició una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del hallazgo y determinar quiénes fueron responsables de abandonar los restos humanos en el exterior del inmueble gubernamental. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre la identidad de la víctima ni sobre personas detenidas relacionadas con el caso. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa recordó a la población que puede reportar emergencias al número 911 y realizar denuncias anónimas a través del 089.