Hallan cabeza de res y símbolos extraños en Catedral de SLP

Feligreses hallaron una cabeza de res y símbolos en la entrada de la Catedral de SLP, horas antes del polémico concierto de Marilyn Manson

La mañana de este domingo, feligreses que acudían a la misa en la Catedral Metropolitana de San Luis Potosí se toparon con una escena fuera de lo común: una cabeza de res cruda dispuesta sobre una tela roja con figuras blancas, rodeada de flores amarillas y espigas secas.

El objeto, que algunos interpretaron como parte de un posible ritual, fue colocado justo en la entrada principal del templo, lo que generó desconcierto entre los presentes.

El hallazgo ocurre apenas unas horas antes del concierto que el cantante Marilyn Manson ofrecerá en la ciudad, evento que ha provocado rechazo por parte de sectores religiosos que lo consideran contrario a sus creencias.

Agentes de seguridad pública acudieron al lugar para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes.