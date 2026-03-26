Hallan altar con ofrendas cerca de zona arqueológica de Tula

El descubrimiento de un momoztli y ofrendas en Hidalgo aportará nueva información sobre la traza urbana de la antigua capital tolteca

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron un momoztli o altar prehispánico en las inmediaciones de la Zona Arqueológica de Tula, como parte de trabajos de salvamento vinculados al proyecto del tren de pasajeros Ciudad de México–Querétaro.

El hallazgo se realizó en semanas recientes cerca del área conocida como Tula Chico, a unos 300 metros del perímetro del sitio patrimonial, en el municipio hidalguense.

#ÚLTIMAHORA 🚨 El INAH descubre altar y ofrendas a las afueras de la Zona Arqueológica de Tula, en Hidalgo



• El hallazgo se registró durante el salvamento arqueológico que se realiza en las obras del Tren de Pasajeros Ciudad de México-Querétaro



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De acuerdo con el INAH, el altar probablemente corresponde a la fase Tollan (900–1150 d.C.), periodo en el que Tula fue la capital de la civilización tolteca.

El coordinador del proyecto, Víctor Francisco Heredia, explicó que la estructura mide aproximadamente un metro por lado y está compuesta por al menos tres cuerpos escalonados construidos con piedra careada, cantera y basalto.

Ofrendas con restos humanos

Uno de los elementos más relevantes del descubrimiento es la presencia de ofrendas con restos óseos humanos. En tres de los lados del altar se localizaron cuatro cráneos y huesos largos, posiblemente fémures.

Los arqueólogos no descartan que exista evidencia similar en el cuarto lado. Además, algunos restos podrían mostrar indicios de decapitación, lo cual será confirmado mediante análisis especializados.

En el sitio también se hallaron piezas de cerámica, fragmentos de obsidiana, navajillas, así como objetos de uso cotidiano como malacates y punzones de hueso.

Los investigadores señalaron que el altar podría haber estado al centro de un patio, posiblemente dentro de un conjunto habitacional de élite o incluso un área palaciega.

Análisis y conservación en proceso

Los restos óseos serán enviados a laboratorios de antropología física para determinar características como edad, sexo y posibles patologías, mientras que los materiales cerámicos serán analizados en instalaciones especializadas en Hidalgo.

Por su parte, las autoridades evalúan las mejores alternativas para la conservación del altar, dada su relevancia histórica.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó que este tipo de descubrimientos refuerzan la importancia del trabajo arqueológico preventivo.

Subrayó que cada vestigio encontrado contribuye a ampliar el conocimiento sobre las civilizaciones mesoamericanas y fortalece la preservación del patrimonio histórico del país.

Este hallazgo ofrece nuevas pistas sobre la organización urbana y las prácticas rituales de los toltecas, una de las culturas más influyentes del México prehispánico.