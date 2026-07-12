Hallan a segundo joven desaparecido en playa de Veracruz

Autoridades localizaron el cuerpo del segundo joven desaparecido en la playa Santa Ana, en Boca del Río, tras un operativo de búsqueda

La mañana de este sábado fue localizado sin vida Marco Antonio, de 23 años, segundo de los jóvenes reportados como desaparecidos tras ingresar al mar en la playa Santa Ana, en el municipio de Boca del Río, Veracruz.

El cuerpo fue encontrado a unos 500 metros de la escollera ubicada detrás de Foro Boca, poniendo fin al operativo de búsqueda iniciado la noche del viernes.

Horas antes, las autoridades habían recuperado el cuerpo de Delfino, también de 23 años, quien desapareció junto con Marco Antonio después de ingresar al mar.

Ingresaron al mar fuera del horario permitido

De acuerdo con la información disponible, ambos jóvenes, originarios de la Ciudad de México, llegaron con sus familiares para pasar el fin de semana en la playa Santa Ana, ubicada sobre el bulevar Vicente Fox.

La familia arribó alrededor de las 18:00 horas, cuando ya había concluido el horario permitido para ingresar al mar. Presuntamente, los dos jóvenes entraron al agua y minutos después fueron arrastrados por el oleaje.

Operativo de búsqueda y rescate

Tras recibir el reporte a través del número de emergencias 911, elementos de Protección Civil, Bomberos Conurbados y otros cuerpos de auxilio desplegaron un operativo de búsqueda por tierra y mar.

Las labores incluyeron recorridos con cuatrimotos en la playa, embarcaciones y el uso de lámparas para rastrear la zona donde fueron vistos por última vez.

Aunque inicialmente las tareas fueron suspendidas debido a la oscuridad y a las condiciones del mar, posteriormente se reanudaron hasta lograr la localización de ambos cuerpos.