Hallan a niño de 2 años abandonado dentro de maleta

"Es una de las tantas muestras de la descomposición social. Me genera una profunda tristeza y dolor ver sufrir de esta a forma a un bebé inocente", "Cómo puede haber gente sin sentimientos y esperemos no sea secuestrado", "pobre niño, que puedan encontrarle una familia que si lo ame. Y castigo para esos infelices", "Cómo es posible, maldita gente no deberían reproducirse", son algunos de los comentarios de los internautas.