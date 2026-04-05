Hallan a mujer y su hijo sin vida en Puebla; familiar sobrevive

La Fiscalía General del Estado de Puebla acordonó el área e inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos por un presunto pacto suicida

Una familia originaria del Estado de México habría planeado un presunto pacto suicida motivado por problemas económicos, según las primeras líneas de investigación.

Una mujer y su hijo fueron localizados sin vida al interior de la habitación de un hotel en Puebla, mientras que un tercer integrante sobrevivió y relató lo ocurrido a las autoridades.

Hallazgo en hotel de Puebla

De acuerdo con los reportes iniciales, el sobreviviente indicó que su madre, identificada como Susana S., de 54 años, y su hermano, Brandon Alejandro P., de 26, habrían decidido quitarse la vida en conjunto debido a dificultades económicas.

Para ello, la familia se trasladó desde el Estado de México hasta la capital poblana, donde se hospedaron en un hotel Holiday Inn ubicado sobre el bulevar Hermanos Serdán.

La situación generó sospechas cuando personal del hotel intentó ingresar a la habitación para realizar labores de limpieza, pero el huésped se lo impedía de manera insistente.

Escena al interior de la habitación

Ante la negativa, empleados utilizaron una copia de la llave para acceder, encontrando los cuerpos de dos personas en estado avanzado de descomposición.

En el lugar también se encontraba el sobreviviente, identificado como Francisco Alexis P., de 31 años, quien presentaba lesiones en muñecas, manos y cuello.

Relato del sobreviviente

En sus primeras declaraciones, el hombre señaló que la familia había acordado quitarse la vida en conjunto. Según su testimonio, su madre y su hermano habrían ingerido medicamentos controlados, mientras que él intentó atentar contra su propia vida posteriormente.

Investigación en curso

La Fiscalía General del Estado de Puebla acordonó el área e inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar con precisión lo ocurrido.