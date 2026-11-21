Los cuerpos fueron localizados cerca del puente de la avenida Giovanni Zamudio; una víctima estaba envuelta en plástico y otra cubierta con una sábana

Dos personas asesinadas fueron localizadas la mañana de este viernes 20 de noviembre a un costado del libramiento Benito Juárez, conocido como La Costerita, al sur de Culiacán, Sinaloa.

El hallazgo ocurrió cerca del puente de la avenida Giovanni Zamudio, en las inmediaciones del sector Infonavit Barrancos, a la altura del kilómetro 7 y próximo a la conexión con la ampliación de la avenida Benjamín Hill.

De acuerdo con los primeros reportes, automovilistas y habitantes de la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de dos cuerpos junto a la vialidad, lo que provocó la movilización de elementos de seguridad.

Uno de los cuerpos estaba envuelto en plástico

Al llegar al sitio, los elementos del Ejército Mexicano localizaron a las dos personas sin vida. Una de ellas estaba cubierta con una sábana blanca, mientras que la otra se encontraba envuelta completamente en plástico transparente.

Debido a las condiciones en las que fueron encontrados los cuerpos, no fue posible establecer sus características físicas. Hasta el momento del hallazgo, las víctimas no habían sido identificadas oficialmente.

Los primeros reportes señalaron que ambas personas presentaban lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego, aunque las autoridades no habían proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrieron los asesinatos.

Fiscalía de Sinaloa realizó las diligencias

Tras confirmar el hallazgo, los elementos de seguridad acordonaron el área para preservar posibles indicios y evitar que la escena fuera alterada.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa acudió para realizar los trabajos periciales y comenzar las investigaciones correspondientes.

Una vez concluidas las diligencias en el lugar, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los procedimientos necesarios para determinar sus identidades y las causas de muerte.

Hasta el momento no se había informado sobre personas detenidas en relación con este doble homicidio.