Hallan 60 bolsas con restos humanos en fosa de Jalisco

Al llegar al predio encontraron un cráneo y diversos huesos visibles sobre la superficie, lo que derivó en trabajos de búsqueda más amplios.

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco denunciaron el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de El Salto, donde hasta ahora han sido localizadas al menos 60 bolsas con restos humanos y 21 osamentas.

El sitio se encuentra en una colonia popular ubicada a unos cinco kilómetros del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y, de acuerdo con integrantes de los colectivos, habría sido utilizado como punto de inhumación clandestina desde 2010.

Colectivo encontró restos a simple vista en barranco

La integrante de Madres Buscadoras de Jalisco, Cecilia Flores, explicó que el hallazgo ocurrió tras una denuncia anónima recibida el pasado 25 de abril.

Según detalló, al llegar al predio cercano a un barranco encontraron un cráneo y diversos huesos visibles sobre la superficie, lo que derivó en trabajos de búsqueda más amplios en la zona.

Flores advirtió que el lugar podría ocultar más cuerpos debido al tiempo que presuntamente operó como fosa clandestina.

“Es un terreno que pudo haber funcionado durante muchos años y creemos que podría haber más víctimas, incluso debajo de algunas viviendas construidas recientemente”, señaló.

Detectan bolsas con restos humanos recientes

Arturo, integrante del colectivo que participa en las labores de búsqueda, aseguró que durante casi 20 días de trabajos han localizado restos óseos y bolsas que aparentemente contienen cuerpos con tejidos aún conservados.

De acuerdo con su testimonio, algunas bolsas presentan características que indicarían que las víctimas habrían sido abandonadas recientemente.

“Se puede decir que estaba activa porque salieron bolsas con mucho tejido. Por el peso y la forma se puede notar que todavía tienen tejido muscular”, explicó.

El integrante del colectivo añadió que las bolsas se encuentran emplayadas, por lo que no han podido verificar visualmente el contenido completo.