Hallan 2.5 kilos de droga oculta en juguetes en Ciudad de México

Elementos de la Semar y Aduanas detectaron el paquete mediante rayos X en la terminal aérea antes de ser enviado al Reino Unido.

En las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (AduanasMx), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con el Servicio Postal Mexicano (Correos de México), detectaron un paquete declarado como juguetes, cuyo destino final era el Reino Unido.

El paquete, que había sido declarado formalmente ante las autoridades como un lote de juguetes, contenía en su interior una bolsa con aproximadamente 2.5 kilogramos de una sustancia con las características de aparente droga, cuyo destino final era el Reino Unido.

El hallazgo se logró durante las labores permanentes de inspección en el área de paquetería, donde el personal operativo detectó anomalías en el envío mediante el uso de equipos de tecnología de rayos X.

Las autoridades destacaron que, a través de acciones de inteligencia, análisis de riesgos y el despliegue de herramientas tecnológicas especializadas, se fortalece de manera continua la vigilancia aduanera y postal en el país con el fin de prevenir y frenar el tráfico internacional de sustancias ilícitas.

Tras el aseguramiento, el paquete y la sustancia incautada fueron puestos a disposición de las autoridades competentes con el objetivo de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar el tipo exacto y peso definitivo del narcótico.