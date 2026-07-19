Hallan 10 cuerpos en tres municipios de Zacatecas

Autoridades localizaron 10 cuerpos con signos de violencia en Pánuco, Morelos y Sain Alto; la Fiscalía General de Justicia del Estado ya investiga

La localización de 10 cuerpos con signos de violencia en tres municipios de Zacatecas provocó un despliegue de seguridad y el reforzamiento de las acciones de inteligencia por parte de las autoridades estatales.

Los hallazgos ocurrieron este sábado en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) inició las investigaciones para identificar a los responsables.

De acuerdo con los primeros reportes, automovilistas alertaron a las autoridades sobre la presencia de cuatro cuerpos colgados de un puente vehicular ubicado sobre la carretera federal 54, en el municipio de Pánuco.

Más tarde, en la misma vía pero a la altura del municipio de Morelos, fueron encontrados otros cinco cuerpos abandonados.

En un hecho distinto, un décimo cuerpo fue localizado en el municipio de Sain Alto. Medios locales reportaron que la víctima fue encontrada embolsada sobre la carretera que conduce hacia Sombrerete.

Refuerzan operativo de seguridad

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que la Fiscalía activó un operativo en las zonas donde ocurrieron los hallazgos para avanzar en las investigaciones y ubicar a los responsables.

El funcionario señaló que, aunque este tipo de sucesos han disminuido en los últimos años, la magnitud de los hechos requiere una respuesta inmediata por parte de las instituciones de seguridad.

Las autoridades estatales aseguraron que se reforzarán las labores de inteligencia, investigación y coordinación operativa con el objetivo de evitar un retroceso en los avances alcanzados en materia de seguridad.

El gobierno de Zacatecas afirmó que continuará con las acciones encaminadas a mantener el proceso de pacificación y preservar la tranquilidad en la entidad.