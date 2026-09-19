Halla sin vida a estudiante de medicina desaparecida en Zapopan

Luego de haber sido reportada como desaparecida, la estudiante Karla Margarita Pérez Jiménez, fue encontrada muerta y con signos de violencia en Zapopan

La estudiante de medicina Karla Margarita Pérez Jiménez, de 22 años de edad, fue localizada sin vida en el municipio de Zapopan, luego de haber sido reportada como desaparecida días atrás.

La joven, originaria de Irapuato, Guanajuato, era buscada por familiares, amigos y autoridades desde que se perdió contacto con ella el pasado 14 de septiembre.

De acuerdo con información de la Fiscalía del Estado de Jalisco, el cuerpo fue encontrado durante un operativo de búsqueda realizado en una zona de sembradíos y terracería ubicada en las inmediaciones del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), sobre el Camino a Nextipac, en el municipio de Zapopan.

Las autoridades informaron que, durante los recorridos de localización, primero fue encontrada una motocicleta con aparentes huellas de haber sido incendiada. Metros más adelante se localizó el cuerpo de una mujer, cuya identidad fue confirmada posteriormente como la de Karla Margarita.

La confirmación oficial fue dada a conocer por la vicefiscal especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco, Blanca Trujillo Cuevas, quien señaló que desde que se recibió el reporte de desaparición se desplegaron diversas acciones de búsqueda, incluyendo el apoyo de drones proporcionados por autoridades municipales.

“(La búsqueda se realizó) incluso con equipo de drones y efectivamente se da la localización, lamentablemente sin vida, de esta joven”, dijo la vicefiscal. “En primer lugar (tenemos que) acreditar que (el hallazgo) esté relacionado con este caso y, en segundo lugar, acreditar si se trató o no de un traslado”, explicó.

Según las investigaciones preliminares, la estudiante fue vista por última vez el 14 de septiembre, después de abordar un servicio de transporte solicitado mediante una plataforma digital. Desde ese momento se perdió toda comunicación con ella.

Tras darse a conocer el hallazgo, familiares de la joven expresaron su dolor a través de redes sociales y agradecieron el respaldo recibido durante los días de búsqueda. Su hermano, Carlos Pérez, confirmó públicamente la noticia y pidió que el caso no quede impune.

“Nos dirigimos a las autoridades y a toda la sociedad: ya no basta con que se pongan en contacto con nosotros, exigimos la investigación inmediata y la detención de los responsables. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados ni vamos a aceptar largas”, expresó.

La Fiscalía estatal informó que mantiene abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer los hechos. Entre los indicios analizados se encuentran un teléfono celular relacionado con la víctima y la motocicleta localizada cerca del lugar donde fue encontrado el cuerpo.

Asimismo, debido a los indicios de violencia detectados, las autoridades continúan las diligencias para determinar las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

El caso ha generado consternación entre la comunidad estudiantil y la sociedad jalisciense, mientras familiares y colectivos exigen justicia para la joven y el esclarecimiento de los hechos.