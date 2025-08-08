Habrá alerta sísmica nacional en celulares el 19 de septiembre

El 19 de septiembre a las 12:00 h se hará la segunda prueba nacional de la alerta sísmica en celulares; millones recibirán el mensaje y sonido oficial

El próximo 19 de septiembre, a las 12:00 horas, millones de teléfonos móviles en México recibirán un mensaje acompañado de un sonido característico como parte de la segunda prueba nacional de la alerta sísmica en celulares, desarrollada por el Gobierno de México.

Este ejercicio forma parte del Segundo Simulacro Nacional 2025, cuya hipótesis será un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

A diferencia del primer test realizado en abril (que solo alcanzó a la Ciudad de México y parte del Valle de México) esta nueva prueba abarcará todo el país, permitiendo evaluar el funcionamiento del sistema y detectar posibles fallas. La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que se estima que el mensaje llegará a más de 80 millones de dispositivos.

El sistema no requiere conexión a internet ni saldo telefónico, ya que opera a través de tecnología de difusión celular, similar a un mensaje SMS. Esto garantiza que cualquier persona con un teléfono móvil (incluso si está bloqueado o en llamada) podrá recibir la alerta sin costo alguno.

El texto que llegará a los celulares dirá:

"Esto es un simulacro. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México. Esto es un simulacro."

Además, el teléfono emitirá un sonido especial, incluso si está en modo silencioso o volumen bajo.

La medida, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca fortalecer la preparación ante emergencias en todo el país y consolidar este nuevo canal de comunicación como una herramienta efectiva de protección civil.