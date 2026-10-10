Guerrero descarta muertes y desaparecidos tras paso de 'Simon'

El gobierno de Guerrero reportó saldo blanco tras el paso del huracán Simon, al informar que no se tiene registro de personas fallecidas ni de desaparecidos, pese a las inundaciones y daños materiales ocasionados por las lluvias en distintas zonas de la entidad.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó que las autoridades mantienen los operativos de atención y vigilancia para responder a las afectaciones, principalmente en Acapulco, donde se registraron inundaciones, daños en viviendas, vehículos y establecimientos comerciales.

Durante la madrugada y primeras horas de este viernes continúan los recorridos en territorio en Acapulco para monitorear los niveles de ríos y arroyos, así como las zonas de alto riesgo, ante las lluvias generadas por el huracán #Simón. 🌧️ En coordinación con las autoridades municipales, seguimos atentos a las condiciones y a cualquier situación que requiera atención. — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) October 9, 2026

“Afortunadamente, al corte más reciente, reportamos saldo blanco en Guerrero. No tenemos registro de personas fallecidas ni reportes de personas no localizadas”, señaló Salgado.

Lluvias provocaron inundaciones y deslaves

Las precipitaciones asociadas al fenómeno meteorológico ocasionaron inundaciones en algunas colonias, arrastre de materiales, deslaves, cierres parciales de vialidades y suspensiones temporales del transporte público.

Salgado Pineda explicó que, aunque las inundaciones han disminuido, los cuerpos de emergencia continúan atentos a posibles incidentes y trabajan en la limpieza de las zonas afectadas.

“Las precipitaciones provocaron inundaciones en algunas colonias y afectaciones en vehículos, viviendas, locales comerciales, arrastres de material, deslaves, cierres parciales de vialidades y suspensión temporal del transporte público en distintas zonas del puerto de Acapulco”, indicó.

Aseguró que las labores de respuesta continuarán mientras sea necesario y llamó a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas.

Restablecen la mayor parte del servicio eléctrico

Las lluvias también provocaron interrupciones en el suministro de electricidad. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó que 65,078 usuarios resultaron afectados, equivalentes a 4.5% de los usuarios del estado.

De acuerdo con la información proporcionada por la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, el personal logró restablecer 90.57 por ciento del servicio en menos de 12 horas.

Entre los daños identificados se encuentran afectaciones en una subestación, una línea de transmisión, 11 circuitos, una derivación de media tensión y 10 postes de media tensión.

Aunque las condiciones comenzaron a mejorar en algunas zonas, las autoridades mantienen la vigilancia debido a que el pronóstico contempla lluvias fuertes a torrenciales en distintas regiones de Guerrero.

Como parte de las medidas preventivas, se suspendieron clases en Acapulco y en las regiones Centro, Montaña, Costa Grande y Costa Chica. También se reportaron restricciones en actividades no esenciales y en la navegación portuaria.

En Acapulco, el parque Papagayo y parte de la avenida Costera presentaban condiciones transitables al momento del último reporte.

“Las inundaciones han reducido, pero mantenemos vigilancia permanente. El pronóstico contempla lluvias de fuertes a torrenciales en diversas regiones”, afirmó Salgado.

El gobierno estatal informó que mantiene activos los recorridos de supervisión, las labores de limpieza y las acciones preventivas para atender posibles nuevas afectaciones.