Guardia Nacional detiene al tesorero del Ayuntamiento de Tulum

El tesorero de Tulum fue detenido por la Guardia Nacional en el Aeropuerto de Cancún y posteriormente presentó su renuncia al cargo

El tesorero del Ayuntamiento de Tulum, Vicente Francisco Aldape Moncada, fue detenido por elementos de la Guardia Nacional en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún, luego de ser requerido por la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, la detención ocurrió a las 6:10 horas del pasado 2 de julio durante un filtro de revisión previo al abordaje de un vuelo.

El Gobierno municipal de Tulum, encabezado por Diego Castañón, confirmó que Aldape Moncada portaba una o dos armas de fuego al momento de su detención y señaló que la investigación quedó a cargo de la FGR.

El Registro Nacional de Detenciones indicó que el funcionario permanecía en las instalaciones de la Fiscalía General de la República con sede en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Hasta el momento, las autoridades federales no han informado el delito que podría imputársele ni han dado a conocer su situación jurídica.

Presenta su renuncia al cargo

El Ayuntamiento de Tulum informó que Aldape Moncada presentó su renuncia irrevocable a la Tesorería municipal.

En un breve comunicado, la administración agradeció el trabajo realizado por el ahora exfuncionario y le deseó éxito en sus proyectos personales y profesionales.

Asimismo, difundió un video en el que Aldape Moncada aseguró que su separación del cargo responde a los “eventos desafortunados” relacionados con su detención y manifestó su confianza en que el proceso se desarrollará conforme a derecho.

“Soy un hombre de principios que confía plenamente en el derecho y sus instituciones y sé que se hará el trabajo conforme a lo que marca el debido proceso”, expresó.

Antecedentes en la administración municipal

Antes de asumir la Tesorería, Aldape Moncada se desempeñó como coordinador de asesores de esa dependencia en 2022, cuando el actual presidente municipal ocupaba el cargo de tesorero.

Su detención ocurre semanas después del arresto del exdirector de Desarrollo Territorial y Urbano, Lorenzo Bernabé, quien fue detenido el 10 de junio por el delito de violencia familiar. Además, ese exfuncionario ha sido señalado por empresarios por presuntos actos de corrupción, aunque esos señalamientos no motivaron su aprehensión.

Durante la misma semana, el alcalde Diego Castañón Trejo anunció la destitución de nueve servidores públicos de su administración por presuntos actos de corrupción.

De ellos, dos estaban adscritos a Protección Civil y Bomberos, mientras que siete pertenecían a la Dirección de Fiscalización.