Guanajuato: Aseguran camión robado con 8 mil litros de huachicol

Policía Rural y Guardia Nacional localizaron un camión robado con ocho contenedores de presunto hidrocarburo en Villagrán, Guanajuato

Un camión con reporte de robo vigente y aproximadamente ocho mil litros de presunto hidrocarburo fue asegurado por elementos de la Policía Rural Estatal y la Guardia Nacional en una zona rural del municipio de Villagrán, Guanajuato.

La unidad fue localizada sobre un camino que comunica a las comunidades de Mexicanos y San Isidro, donde los elementos de seguridad realizaron una inspección y encontraron ocho contenedores con capacidad de mil litros cada uno.

El aseguramiento fue dado a conocer por el secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, quien informó sobre el resultado del operativo coordinado entre ambas corporaciones.

Localizan ocho contenedores con combustible

Durante la revisión del vehículo, los oficiales detectaron que en su interior eran transportados ocho recipientes de almacenamiento, cada uno con capacidad para mil litros, los cuales contenían el combustible de presunta procedencia ilegal.

Al verificar los datos de la unidad, las autoridades confirmaron que contaba con un reporte de robo vigente, por lo que procedieron a asegurar tanto el camión como los contenedores y el hidrocarburo.

Hasta el momento, no se ha determinado la procedencia del combustible ni se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este aseguramiento.

La FGR investigará el origen del hidrocarburo

El vehículo y el combustible quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que realizará las investigaciones para establecer de dónde proviene el hidrocarburo y determinar si está relacionado con otras actividades ilícitas.

La autoridad federal también deberá integrar la carpeta de investigación correspondiente y efectuar lasdiligencias necesarias para esclarecer las circunstancias del caso.

Buscan afectar las redes económicas de grupos delictivos

El secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato señaló que este tipo de operativos forman parte de las acciones para reducir la violencia en la entidad, al considerar que las actividades económicas ilícitas pueden proporcionar recursos, infraestructura y capacidad logística a las organizaciones criminales.

En ese sentido, explicó que los aseguramientos no se limitan a recuperar vehículos robados o retirar del mercado combustible de posible procedencia ilegal, sino que también buscan debilitar las redes financieras y operativas que pueden sostener otras actividades delictivas.