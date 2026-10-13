Guadalajara iniciará tandeos de agua este jueves 15 de octubre

El esquema de distribución rotativa comenzará el 15 de octubre y podría extenderse durante seis meses, mientras avanzan las obras hidráulicas

Los tandeos de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara comenzarán el jueves 15 de octubre, luego de que autoridades del Gobierno de Jalisco y alcaldes metropolitanos acordaran aplicar un esquema de distribución rotativa ante los problemas de calidad del suministro.

Sin embargo, el SIAPA aún no publica la lista oficial de las primeras colonias que tendrán interrupciones ni los horarios en que se suspenderá y restablecerá el servicio.

Reducen suministro por problemas de contaminación

La medida contempla periodos de baja presión o cortes temporales para distribuir el agua disponible entre las zonas afectadas. El esquema se implementará después de que el Gobierno estatal determinara suspender el aprovechamiento de agua procedente de la presa de Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala, debido a problemas de contaminación relacionados con descargas irregulares.

La reducción del volumen disponible obligó a las autoridades a establecer un mecanismo de rotación para abastecer a la metrópoli mientras se realizan obras destinadas a mejorar la calidad del líquido.

El gobernador Pablo Lemus Navarro había señalado que se buscaría limitar las afectaciones a dos días y, como máximo, tres, para evitar suspensiones prolongadas.

Los tandeos podrían mantenerse durante seis meses

El programa podría mantenerse durante aproximadamente seis meses, en tanto concluyen la modernización y ampliación de la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle y la construcción de un acueducto de desvío en La Calera. Ambos proyectos están previstos para los primeros meses de 2027.

Como parte de los acuerdos, el Gobierno de Jalisco y los municipios establecerán una mesa permanente para revisar la calidad del agua, el volumen disponible y las condiciones de distribución en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Falta publicar las colonias y los horarios de interrupción

Aunque se había anunciado que el SIAPA daría a conocer este lunes las colonias contempladas en el programa, hasta el momento no se cuenta con una relación oficial confirmada de las primeras zonas afectadas. La publicación del calendario permitirá a las familias y los establecimientos comerciales anticipar las interrupciones y organizar el almacenamiento y consumo del recurso.

El inicio de los tandeos ocurre en medio de las demandas ciudadanas para mejorar la calidad del agua que llega a los hogares de Guadalajara y otros municipios metropolitanos.