Guadalajara celebra el Día del Charro con desfile ecuestre

El desfile se realizó el 14 de septiembre como parte de las fiestas patrias y de las actividades por el 106 aniversario de la asociación Charros de Jalisco

Más de 200 participantes, entre charros, escaramuzas y pequeños jinetes, recorrieron el Centro Histórico de Guadalajara para conmemorar el Día Nacional del Charro, en una jornada que convirtió las calles de la capital de Jalisco en un escenario de tradición, destreza ecuestre e identidad mexicana.

El desfile se realizó el 14 de septiembre como parte de las fiestas patrias y de las actividades por el 106 aniversario de la asociación Charros de Jalisco. Agrupaciones procedentes de diferentes municipios participaron con sus caballos, vestimenta tradicional y demostraciones que llamaron la atención de las familias reunidas a lo largo del recorrido.

El gobernador Pablo Lemus Navarro encabezó la celebración y destacó el valor de la charrería como deporte nacional y expresión cultural vinculada con la historia de Jalisco. También resaltó la importancia de acercar esta práctica a niñas, niños y jóvenes para garantizar su continuidad.

Charros y escaramuzas recorren el corazón de Guadalajara

Las actividades comenzaron a las 9:00 de la mañana con una misa de acción de gracias en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Posteriormente, los contingentes iniciaron su recorrido desde las inmediaciones de Paseo Alcalde y Juan Álvarez.

El desfile avanzó por vialidades como Paseo Alcalde, Ramón Corona, Miguel Hidalgo y Costilla, avenida Juárez, Calzada Independencia, Dr. Roberto Michel y Calzada Jesús González Gallo, hasta concluir en el Lienzo Charro Jalisco, ubicado cerca del Parque Agua Azul.

Durante el paso frente al Palacio de Gobierno, los participantes realizaron exhibiciones de floreo de reata, cala y manejo de caballos, además de otras habilidades ecuestres. Las escaramuzas también mostraron sus rutinas y la vestimenta que distingue a esta disciplina.

La movilización ocasionó cierres temporales y ajustes en algunas rutas de transporte público, mientras elementos de seguridad y vialidad acompañaron el recorrido para facilitar el avance de los contingentes y proteger a los asistentes.

Niñas y niños mantienen viva la tradición charra

Uno de los elementos destacados de la jornada fue la presencia de pequeños jinetes y academias municipales, cuya participación mostró el trabajo que realizan las agrupaciones para transmitir los conocimientos de la charrería a las nuevas generaciones.

Entre los contingentes estuvieron Charros de Jalisco A.C., Escaramuzas Tapatías, Charritos 21 y Escaramuzas Margaritas de Huentitán el Alto, además de academias de Tonalá, Acatlán, Acatic e Ixtlahuacán del Río.

También participaron delegaciones procedentes de Capilla de Guadalupe y Lagos de Moreno, que se sumaron a la exhibición con representantes de distintas edades.

Autoridades de Charros de Jalisco reconocieron el respaldo recibido para realizar las actividades por el aniversario de la agrupación, una de las organizaciones vinculadas con la conservación y promoción de esta práctica en la entidad.

Desfile cierra cinco días de actividades ecuestres

La conmemoración fue el cierre de un programa desarrollado del 10 al 14 de septiembre, que incluyó un pialadero por equipos, un espectáculo ecuestre, charreadas de campeonato y una presentación nocturna con causa.

Después del desfile se llevaron a cabo charreadas de gala en el Lienzo Charro Jalisco, con la participación de equipos como Charros de Occidente, Regionales de Jalisco y Tapatía de Charros, además de la Escaramuza Margaritas y la Academia Deportiva de Sayula.

Con música, vestimenta tradicional y demostraciones a caballo, el desfile reafirmó el lugar que ocupa la charrería dentro de la identidad de Jalisco, pero también mostró su continuidad mediante la participación de nuevas generaciones que buscan conservarla.