⁠Grupo Reacción exige justicia por asesinato de su vocalista

Arturo Rivera murió en una fiesta en Tijuana, mientras que otro integrante, identificado como segunda voz, resultó lesionado y fue trasladado a un hospital.

El asesinato del vocalista de Grupo Reacción, Arturo Rivera, en Tijuana ha generado exigencias de justicia por parte de la agrupación, luego del ataque armado ocurrido tras una presentación privada en la colonia Ciudad Jardín.

Exigen justicia tras asesinato de vocalista

A través de un comunicado, los integrantes del grupo pidieron una respuesta inmediata de las autoridades, tras el homicidio ocurrido el pasado domingo en el salón “El Roble”.

“Hoy levantamos la voz para exigir justicia y una respuesta inmediata por parte de las autoridades. No puede haber más retrasos: los responsables deben ser identificados y detenidos”.

La agrupación también advirtió sobre el riesgo que enfrentan músicos en este tipo de eventos privados.

“No queremos que esto se repita. Ningún otro grupo, ninguna otra familia debe pasar por algo así. Exigimos justicia para nuestro vocalista Arturo Rivera”.

¿Cómo ocurrió el ataque armado?

De acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque ocurrió al finalizar la presentación del grupo, que se extendió por aproximadamente cuatro horas. Testigos señalaron que el presunto agresor, identificado como el anfitrión del evento, realizó detonaciones al aire antes de dirigir los disparos hacia los músicos.

Arturo Rivera murió en el lugar a causa de las heridas, mientras que otro integrante, identificado como segunda voz, resultó lesionado y fue trasladado a un hospital.

Arma estaría vinculada a otros homicidios

La Fiscalía General del Estado informó que en la escena se localizaron 16 casquillos calibre 9 milímetros, lo que permitió avanzar en las indagatorias.

Según el fiscal de Delitos Contra la Vida, Miguel Ángel Gaxiola, el arma utilizada en el ataque habría sido empleada en al menos seis homicidios previos, lo que apunta a posibles vínculos con generadores de violencia en la región.

Las autoridades indicaron que en la fiesta había personas consumiendo alcohol y que, previo a la agresión, se registraron detonaciones al aire.

Además, se estableció que la contratación del grupo se realizó dos semanas antes del evento y que, tras concluir su presentación, existía la intención de que continuaran tocando, momento en el que se desató el ataque.

“Al término de esas cuatro horas aparentemente querían continuar con la festividad... una de las personas empieza a hacer detonaciones hacia el aire y posteriormente va hacia el grupo norteño, donde hiere a dos personas y uno pierde la vida en el lugar”.

Investigación continúa sin detenidos

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos. La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para identificar y ubicar al responsable del ataque.

El caso ha generado atención por la violencia registrada en eventos privados y por el impacto que tiene en el sector musical en la región.