Grupo armado invade balacea call center en Coatzacoalcos

El hecho ocurrió a plena luz del día, pasadas las 14:00 horas, en un edificio que se ubica en el cruce de Lázaro Cárdenas y Pedro Moreno, cerca del malecón

Este martes por la tarde, un comando armado de la delincuencia organizada irrumpió en las instalaciones de un call center, en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, y dejó a varias personas sin vida y algunas más heridas.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho violento ocurrió cerca de las 14:00 horas, cuando los trabajadores vieron como ingresaron hombres armados y comenzaron a abrir fuego directamente contra ellos.

El saldo preliminar sería de cuatro personas sin vida, tres hombres y una mujer, además de dos mujeres más lesionadas, una de ellas de gravedad debido a un impacto de bala en el tórax.

Este call center se ubica en la avenida Lázaro Cárdenas del Río, entre Pedro Moreno y Abasolo, en la colonia María de la Piedad, muy cerca del malecón, el punto más turístico de la ciudad.

Hasta el lugar acudieron elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional, Semar; así como Policía local y estatal.

Las autoridades cerraron el paso vehicular, para poder realizar las maniobras de levantamiento de cuerpos y diligencias correspondientes para comenzar con las investigaciones.