Grito Sheinbaum

México vivió un momento histórico, pues por primera vez en 115 años, el Grito de Independencia fue realizado por una mujer: la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Así fue el espectáculo previo al Grito de Independencia

La celebración arrancó sobre la monumental plancha del Zócalo capitalino pasadas las 20:30 horas con un número de danza prehispánica, a la que le siguió un popurrí de mariachi y una muestra de charrería, el llamado "deporte nacional", para calentar motores de lo que fue gran evento.

En medio del popurrí se recordó que 2025 fue designado como el Año de la Mujer Indígena en México, por lo que se dedicó la famosa canción de "Cielito Lindo", una de las más populares del género.

Tras esta presentación, a las 21:30 inició la participación de La Arrolladora, desatando la locura frente al Palacio de Gobierno. Además de algunos de sus grandes éxitos, la agrupación rindió homenaje a Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel, con la interpretación de "Así Fue". Casi para cerrar su participación, el elenco interpretó una versión banda de "México Lindo y Querido".