Grecia Quiroz sería alcaldesa de Uruapan por asesinato de Manzo

La propuesta se aprobó luego de una sesión extraordinaria del Congreso del Estado y se programó su toma de protesta para este miércoles a las 14:30 horas

Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, asumirá este miércoles como presidenta municipal sustituta, luego de que su esposo fuera asesinato este sábado 1 de noviembre.

La propuesta se aprobó luego de una sesión extraordinaria del Congreso del Estado y se programó su toma de protesta para este miércoles a las 14:30 horas.

Este martes por la tarde llegó la notificación de la ausencia definitiva del cargo de Manzo Rodríguez, e inmediatamente fue turnada directamente a la Comisión de Gobernación, que convocó a la sesión.

Durante esta reunión, se dará lectura, discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto, el cual la contempla como nueva alcaldesa y posteriormente se daría su toma de protesta.

Grecia Quiroz se reúne con Claudia Sheinbaum

Este martes, la futura edil de Uruapan, llegó a la Ciudad de México para reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbau, para presentarle de primera mano la situación política de su localidad.