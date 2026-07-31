Grecia Quiroz reacciona a la detención del 'R1'

Quiroz reconoció el trabajo coordinado de las fuerzas federales, pero exigió que la investigación no se limite y llegue hasta los niveles más altos

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, reaccionó tras la captura de Ramón Ángel "N", alias "R1", señalando que, aunque la detención es un avance importante, se trata únicamente del inicio para esclarecer por completo el asesinato de su esposo y antecesor, Carlos Manzo.

Quiroz reconoció el trabajo coordinado de las fuerzas federales, otorgando un agradecimiento explícito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encabezada por Omar García Harfuch, a las fuerzas especiales del Ejército Mexicano y al Centro Nacional de Inteligencia.

Sin embargo, la alcaldesa enfatizó que la exigencia de justicia sigue firme y demandó que las indagatorias no se detengan en los autores materiales o en la estructura operativa del crimen organizado.

"Este avance apenas es el comienzo de todo lo que está detrás del asesinato de Carlos Manzo; estoy convencida que aún hay mucho más por aclarar. Exijo una investigación seria que pueda llegar hasta las últimas consecuencias", puntualizó Quiroz. Asimismo, insistió en que "no se descarte por ningún motivo ninguna línea de investigación, empezando por políticos que pudieron estar detrás del cobarde asesinato de Carlos Manzo y que también ellos sean llevados ante la justicia aplicándoles todo el peso de la ley".

La edil concluyó asegurando a la ciudadanía que permanecerá vigilante durante el proceso judicial: "Aquí seguiré exigiendo justicia y muy al pendiente del desenlace de esta detención".

Así se dio el caso de Carlos Manzo

La postura de Grecia Quiroz se da a conocer inmediatamente después de que el gobierno federal confirmara la detención de Ramón Ángel "N", alias "R1", identificado como presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo.

Carlos Manzo, quien fuera alcalde de Uruapan y fundador del Movimiento del Sombrero, fue asesinado a tiros el 1 de noviembre en pleno centro del municipio durante las festividades del Día de Muertos.

El arresto del "R1" forma parte del megaoperativo desplegado por autoridades federales y estatales para desmantelar la red que orquestó el atentado.

Con su captura, suman ya decenas de detenidos por su presunta participación directa o indirecta en el crimen, entre los que figuran operadores delictivos y funcionarios públicos señalados por filtrar información logística sobre los itinerarios del edil.