Grecia Quiroz denuncia intento de enjuiciamiento político

La alcaldesa de Uruapan acusa un intento de enjuiciamiento político tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, y exige avances en la investigación

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, denunció públicamente un presunto intento de enjuiciamiento político en su contra, a pocos meses del asesinato de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la edil afirmó que existen acciones dirigidas a desacreditarla y apartarla del cargo, lo que busca debilitar el movimiento social que ambos impulsaban en el municipio.

“Primero intentaron callar a Carlos y ahora quieren callarme a mí”, expresó Quiroz en su posicionamiento.

La alcaldesa cuestionó que, hasta el momento, no se haya logrado una resolución definitiva en el caso del homicidio de su esposo, ocurrido en noviembre de 2025 y atribuido a la delincuencia organizada.

“No han enjuiciado a los verdaderos responsables de Carlos, y eso el pueblo lo sabe”, señaló, al reiterar su exigencia de justicia y transparencia en las investigaciones.

Quiroz ha sostenido reuniones con autoridades federales, entre ellas el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para dar seguimiento al caso.

Señalamientos y contexto político

La denuncia surge en medio de presiones políticas locales, incluyendo solicitudes de diputados para que la Auditoría Superior de Michoacán revise presuntos aumentos en el impuesto predial del municipio.

La alcaldesa rechazó dichas acusaciones y aseguró que forman parte de una campaña para desacreditarla. Sostuvo que el llamado “Movimiento del Sombrero”, promovido por su esposo, pertenece a la ciudadanía y no a intereses particulares.

“En este movimiento hay tres destinos: la muerte, la cárcel o el éxito”, recordó, citando palabras de Manzo, y aseguró que no abandonará su cargo pese a amenazas de destitución o proceso legal.

Hasta ahora no se han confirmado oficialmente detalles sobre un proceso formal de juicio político. Sin embargo, el caso ha generado amplio eco en medios locales y redes sociales, reflejando el clima de tensión política y de seguridad que enfrenta el municipio.

Quiroz concluyó su mensaje reiterando su compromiso con la población: “Pase lo que pase conmigo, siempre estaré con el pueblo de Uruapan”.