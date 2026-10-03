Grecia Quiroz confirma que buscará gubernatura de Michoacán

La edil de Uruapan descartó incorporarse a algún partido político y reiteró que su apuesta seguirá siendo una candidatura independiente

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, confirmó que buscará contender por la gubernatura de Michoacán en el proceso electoral de 2027, al asegurar que participará en la lucha política bajo una candidatura independiente y respaldada por el denominado Movimiento del Sombrero.

La alcaldesa hizo pública su intención de competir por el gobierno estatal al señalar que esperará los tiempos legales correspondientes para formalizar su aspiración, aunque dejó en claro que se mantendrá activa en la construcción de un proyecto político ciudadano rumbo a los próximos comicios.

En entrevista difundida este viernes, Quiroz reiteró que buscará la gubernatura por la vía independiente y sostuvo que uno de los principales problemas que enfrenta la entidad es la relación entre algunos actores políticos y la delincuencia organizada. No obstante, afirmó que es posible gobernar sin establecer compromisos con grupos criminales y que la prioridad de cualquier servidor público debe ser la ciudadanía.

La edil también destacó las dificultades que enfrentan las candidaturas sin partido en México, aunque aseguró que continuará impulsando un movimiento ciudadano que, dijo, pretende ofrecer una alternativa distinta a las fuerzas políticas tradicionales. En ese contexto, descartó incorporarse a algún partido político y reiteró que su apuesta seguirá siendo una candidatura independiente.

Las aspiraciones de Grecia Quiroz no son nuevas. Desde mayo pasado había manifestado públicamente su interés por aparecer en la boleta electoral de 2027, al considerar que Michoacán necesita una opción diferente para enfrentar los desafíos en materia de seguridad, gobernabilidad y desarrollo. En aquel momento aseguró estar lista para asumir el reto de competir por la gubernatura.

Asimismo, en diversas entrevistas recientes la alcaldesa ha reiterado que permanecerá “en la lucha” política rumbo a la sucesión estatal, pese a las reformas impulsadas en el ámbito local que, según ha señalado, podrían dificultar la participación de candidaturas independientes.

La trayectoria política de Grecia Quiroz ha estado marcada por acontecimientos personales y de seguridad que han cobrado relevancia nacional. La alcaldesa asumió el liderazgo político de su movimiento tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, en noviembre de 2025, hecho que ha referido en distintas ocasiones como uno de los motivos que fortalecieron su decisión de mantenerse en la vida pública.

Con esta definición, Grecia Quiroz se convierte en una de las primeras figuras políticas en expresar abiertamente su intención de competir por la gubernatura de Michoacán en 2027, en un escenario que comienza a perfilar a los posibles actores de la contienda estatal.