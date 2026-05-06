Grecia Quiroz buscará la gubernatura de Michoacán

La ahora líder del llamado Movimiento del Sombrero se declaró lista para hacer frente al poder político como candidata independiente

Apenas seis meses después de asumir el cargo como alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, declaró que tiene intenciones de contender por la gubernatura del estado para el siguiente año.

La ahora líder del llamado Movimiento del Sombrero se declaró lista para hacer frente al poder político como candidata independiente, pues afirmó que su ideología tiene suficiente fuerza para pelear por la silla más importante del estado.

Un ejemplo de resiliencia

Grecia Itzel Quiroz García nació en Uruapan, Michoacán, el 16 de enero de 1990 y en 2022 contrajo matrimonio con Carlos Manzo, quien fungió como alcalde de esa ciudad durante poco más de un año, hasta que el 1 de enero de 2025 fue asesinado, presuntamente por miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Lejos de quedarse en la lona, Grecia decidió "tomar al toro por los cuernos" y solo cuatro días después del atentado contra su marido, tomó el poder de Uruapan, donde busca mantener vivo el proyecto que comenzó su esposo y que ella apoyó a su lado como esposa y presidenta del DIF municipal.

Desde que tomó el poder, Quiroz se mostró valiente, pese a las constantes amenazas en su contra, pues el Movimiento del Sombrero ha sido duro contra el crimen organizado desde su trinchera y a nivel estatal ha denunciado el poder que este ejerce en Michoacán.

¿Cuándo son las elecciones en México?

Las elecciones están programadas para el 6 de junio de 2027, donde se renovarán 17 gubernaturas y más de 500 curules de las Cámaras de Diputados.