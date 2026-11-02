GP de México: detienen a 30 y detectan acreditaciones falsas

El operativo de seguridad en el Autódromo Hermanos Rodríguez dejó 30 detenidos, 36 acreditaciones falsas detectadas y cinco drones asegurados.

El operativo de seguridad implementado durante el primer día del Gran Premio de la Ciudad de México 2026 dejó 30 personas detenidas, 36 acreditaciones falsas detectadas y cinco drones asegurados por sobrevolar sin autorización las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) dio a conocer los resultados del dispositivo desplegado para prevenir incidentes y garantizar la seguridad de los asistentes a la competencia de Fórmula 1, que se realiza este fin de semana en la capital del país.

Además de las detenciones y los dispositivos asegurados, las autoridades reportaron la recuperación de 20 boletos y la aplicación de 426 pruebas de alcoholimetría, de las cuales 42 dieron positivo.

SSC no detalló los motivos de cada detención

El balance del primer día fue presentado durante una reunión de evaluación encabezada por el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, y la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz.

El encuentro se realizó en el Puesto de Mando instalado en la puerta 6 del Deportivo Magdalena Mixhuca, donde las autoridades revisaron los resultados de las acciones de vigilancia e inteligencia realizadas dentro y en los alrededores del recinto.

De acuerdo con el reporte, se detectaron 36 acreditaciones apócrifas y se detuvo a 30 personas. Sin embargo, la SSC no desglosó los delitos o faltas atribuidos individualmente a los arrestados ni precisó las circunstancias específicas de cada detención.

También fueron recuperados 20 boletos y asegurados cinco drones que sobrevolaban el perímetro sin contar con la autorización correspondiente.

Más de 4 mil 300 policías participan en el operativo

Para las actividades del Gran Premio de México, las autoridades capitalinas desplegaron a más de 4 mil 300 elementos de distintas corporaciones, con labores de prevención, vigilancia, atención ciudadana y control vial.

En materia de movilidad participan más de 800 agentes de Tránsito, apoyados por 250 motopatrullas y 10 grúas, que realizan recorridos en las vialidades cercanas al Autódromo Hermanos Rodríguez para orientar a los conductores y agilizar la circulación.

La Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito también incorporó 237 elementos, 24 patrullas, cuatro ambulancias y tres motopatrullas del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Por su parte, la Policía Bancaria e Industrial participa en coordinación con los organizadores del evento, mediante tareas de supervisión y vigilancia respaldadas por 153 patrullas.

Alcoholímetro registra 42 resultados positivos

Como parte de las medidas preventivas, la SSC aplicó 426 pruebas de alcoholimetría a conductores y asistentes, de las cuales 42 arrojaron resultados positivos.

En cuanto a la atención de emergencias, el personal del ERUM brindó 10 servicios prehospitalarios y realizó un traslado médico durante la primera jornada del dispositivo.

Asimismo, elementos de la Policía Turística proporcionaron 37 servicios de traducción para facilitar la comunicación y atención de visitantes extranjeros que acudieron al evento automovilístico.

Vigilancia continuará hasta el cierre del Gran Premio

Las autoridades capitalinas informaron que el operativo se mantendrá activo durante el fin de semana, hasta la conclusión de las actividades del Gran Premio de la Ciudad de México, programada para este domingo 1 de noviembre.

El dispositivo contempla recorridos de vigilancia, acciones preventivas y atención a los asistentes tanto dentro como en los alrededores del Autódromo Hermanos Rodríguez.