Godoy y UNODC revisan plan para destruir precursores químicos

La agenda incluyó un proyecto de acceso a laboratorios, evidencia, respuesta y trazabilidad, orientado a la destrucción de precursores químicos

La destrucción de sustancias químicas aseguradas en centros de producción ilegal de drogas sintéticas fue uno de los temas que revisaron la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, y Stacy de la Torre, jefa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, durante una reunión de cooperación técnica.

El encuentro se realizó en las instalaciones de la FGR en Santa Fe, Ciudad de México, donde ambas delegaciones evaluaron el trabajo conjunto y las posibilidades de colaboración vinculadas con el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029.

Revisan proyecto sobre laboratorios, evidencia y trazabilidad

La agenda incluyó un proyecto de acceso a laboratorios, evidencia, respuesta y trazabilidad, orientado a la destrucción de precursores químicos decomisados en instalaciones clandestinas de procesamiento de drogas sintéticas.

Participaron representantes de las fiscalías especializadas de Control Competencial, Control Regional y Delincuencia Organizada, además de la Agencia de Investigación Criminal, UNODC y la Secretaría de Relaciones Exteriores..

El riesgo persiste después del decomiso

Las directrices de UNODC sobre sustancias utilizadas en la fabricación ilícita de drogas advierten que su almacenamiento prolongado puede generar riesgos para el personal y la población, además de abrir la posibilidad de que los productos vuelvan a desviarse hacia actividades ilegales.

El organismo señala que la disposición segura también busca evitar daños al agua, al suelo y a los ecosistemas. Sus herramientas de asistencia técnica incluyen orientación sobre identificación de sustancias, manejo, almacenamiento y selección de lugares adecuados para su eliminación.

El Informe Mundial sobre las Drogas 2024 documentó contaminación de vías de agua y erosión del suelo asociadas con la fabricación clandestina de metanfetamina en algunos lugares de México. También advirtió que eliminar grandes volúmenes de sustancias puede requerir años cuando faltan instalaciones adecuadas o personal capacitado.

La disposición de químicos, una tarea en curso

Como antecedente reciente, la FGR informó que el 3 de noviembre de 2026 realizó la disposición final de aproximadamente 739.9 kilogramos de cianuro de potasio y 2 mil 140.909 litros de ácido clorhídrico en Tenango del Valle, Estado de México.

Las sustancias estaban relacionadas con dos carpetas de investigación. En el procedimiento participaron el Ministerio Público Federal, policías federales ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal, con supervisión del Órgano Interno de Control.

Ese operativo antecedió al encuentro con UNODC; la Fiscalía no lo presentó como resultado de la reunión ni lo vinculó con el proyecto revisado.