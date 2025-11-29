Godoy asume titularidad de Fiscalía General de la República

La exconsejera del Gabinete Federal agradeció la confianza brindada por la presidenta Claudia Sheinbaum en esta presente administración

Ernestina Godoy compartió este viernes que asumirá el despacho de la Fiscalía General de la República con "ética, firmeza y profundo sentido de justicia".

A través de redes sociales, la funcionaria agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por su confianza al considerarla como parte de su gabinete al integrarla como Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal.

Al pueblo de México:



Quiero informarles que el día de ayer presenté mi renuncia al cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, función que desempeñé con profundo honor desde el 1º de octubre de 2024. Agradezco de corazón a la primera Presidenta de México, Dra. Claudia…

También aseguró que presentó su renuncia para ser nombrada como encargada del despacho de la Fiscalía General de la República, tal y como lo establece el artículo 21 de la legislación correspondiente a dicha dependencia.