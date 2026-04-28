Gobierno reducirá comisiones en pagos con tarjeta en gasolinas

El Gobierno federal anunció la reducción de comisiones en pagos con tarjeta y vales en gasolineras como parte de una estrategia para contener el alza

En un intento por contener el impacto del alza internacional en los precios del petróleo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno reducirá las comisiones en pagos con tarjeta de crédito, débito y vales en gasolineras, medida que entrará en vigor a partir del 1 de mayo.

El anuncio se realizó durante la conferencia matutina de este lunes 27 de abril en Palacio Nacional, donde se detalló que el objetivo es trasladar estos ahorros al consumidor final y contribuir a disminuir el costo de los combustibles.

Estrategia para proteger la economía familiar

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, explicó que la medida forma parte de una estrategia integral para proteger el ingreso de las familias ante el contexto internacional.

“Estamos bajando las comisiones en el pago con tarjetas y vales en las gasolineras para ayudar a la economía de las familias mexicanas”, señaló Zamora.

Indicó que el gobierno ha reaccionado con rapidez ante el encarecimiento de los combustibles, implementando incentivos y acuerdos con distintos sectores para mantener la estabilidad de precios.

Acuerdo con bancos y empresas de vales

La reducción de comisiones se logró mediante un acuerdo con la Asociación de Bancos de México, empresas emisoras de vales y autoridades financieras, en coordinación con el Banco de México.

Entre las medidas destaca la eliminación de la llamada “cuota de intercambio”, que representa hasta el 80% de la comisión que se cobra por transacción con tarjeta.

También se acordaron descuentos en las comisiones aplicadas a vales utilizados principalmente en el sector transporte y logístico.

¿Qué cambia en las gasolineras?

Con la implementación de estas acciones, las gasolineras verán reducidos significativamente sus costos por aceptar pagos digitales.

Tarjetas de débito : pasan de una comisión de 0.45% a 0%

: pasan de una comisión de 0.45% a 0% Tarjetas de crédito : de 1% a 0% en cuota de intercambio

: de 1% a 0% en cuota de intercambio Vales (red abierta): de 0.45% a 0%

de 0.45% a 0% Vales (red cerrada): descuento de 1.10 pesos por transacción

Esto representa ahorros aproximados de $2.57 pesos por operación con débito y hasta $7.45 pesos con tarjeta de crédito.

Las autoridades señalaron que la disminución en costos operativos permitirá que el ahorro se refleje directamente en el precio final del combustible.

“Este ahorro se va a reflejar en el precio que tú pagas”, afirmó.

No obstante, precisó que el beneficio aplicará únicamente en pagos digitales, ya que actualmente el 47.4% de las transacciones en gasolineras aún se realizan en efectivo.

El acuerdo tendrá vigencia del 1 de mayo al 31 de octubre de 2026 y contará con respaldo regulatorio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que permitirá su implementación sin trámites adicionales.

Además, el gobierno adelantó que se trabaja en nuevas medidas para reducir el uso de efectivo en gasolineras y fomentar los pagos electrónicos.

Cabe señalar que dicha medida se da en un escenario de volatilidad en los mercados energéticos globales, particularmente por tensiones en Medio Oriente, que han presionado al alza el precio del petróleo.

Ante este panorama, el gobierno federal aseguró que continuará implementando acciones coordinadas con el sector financiero y empresarial para evitar que estos incrementos impacten directamente en el bolsillo de los consumidores.