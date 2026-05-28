Gobierno mantiene diálogo con CNTE: secretaria de Gobernación

La Secretaría de Gobernación confirmó nuevas reuniones con maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para atender sus demandas

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó este miércoles que el Gobierno federal sostendrá nuevas reuniones con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para atender sus demandas.

Durante la conferencia matutina presidencial, la funcionaria explicó que las mesas de diálogo continúan activas luego de una primera reunión realizada el martes.

“Hoy continúa otra nueva que se relaciona con el tema de justicia (...) Ellos hacen sus planteamientos y hay respuestas por parte del Gobierno federal y estatal”, señaló Rodríguez.

La titular de la Secretaría de Gobernación indicó que las conversaciones actuales se realizan principalmente con maestros de la sección de Oaxaca, con quienes se abordan tanto demandas laborales como temas sociales.

Revisan 39 puntos presentados por maestros

Rosa Icela Rodríguez aseguró que las autoridades están revisando de manera individual los 39 puntos planteados por la CNTE como parte de sus exigencias.

“Vamos adelante con las negociaciones”, afirmó la funcionaria, quien añadió que las reuniones continuarán hasta el viernes bajo un esquema de “diálogo respetuoso” impulsado por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las autoridades buscan evitar un incremento en las movilizaciones magisteriales a pocos días del arranque del Mundial de Futbol 2026, cuya inauguración se realizará el próximo 11 de junio en Ciudad de México.

Las negociaciones ocurren después de que la CNTE intensificara sus protestas con bloqueos y movilizaciones simultáneas en Ciudad de México y Oaxaca.

El magisterio disidente anunció previamente un paro nacional indefinido a partir del 1 de junio, fecha en la que contingentes de distintos estados marcharán hacia el Zócalo capitalino para instalar un plantón permanente.

Además, dirigentes sindicales advirtieron que las protestas podrían extenderse e incluso afectar actividades relacionadas con la Copa del Mundo si las autoridades no atienden sus demandas.