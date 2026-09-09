Gobierno investiga red de protección de Los Zúñiga

El Gobierno de México investiga posibles redes de protección de Los Zúñiga tras detener al alcalde de Esperanza, Puebla.

El Gobierno de México mantiene abiertas las investigaciones para identificar posibles redes de protección de la organización criminal Los Zúñiga, luego de la detención del alcalde de Esperanza, Puebla, Isaac Rodríguez Ochoa.

El presidente municipal fue detenido por fuerzas federales por su presunta vinculación con delitos de robo a transporte de carga, extorsión y secuestro, como parte de un operativo realizado en el municipio.

Durante la presentación del informe de incidencia delictiva correspondiente a agosto de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que las investigaciones continúan.

El funcionario explicó que las autoridades buscan detener a todos los integrantes de la organización criminal, así como identificar a las personas que presuntamente facilitaban sus actividades desde cargos públicos.

García Harfuch señaló que las detenciones representan un golpe a la capacidad operativa de estas organizaciones y a las posibles redes de protección que les permiten desarrollar sus actividades.

El objetivo, añadió, es contribuir a reducir el robo en carreteras, proteger a los transportistas y fortalecer la seguridad en el corredor que conecta Ciudad de México, Puebla y Veracruz.

Detienen al alcalde de Esperanza

Isaac Rodríguez Ochoa fue detenido el lunes 7 de septiembre de 2026 por fuerzas federales, durante un operativo en el municipio de Esperanza.

Las autoridades ejecutaron de manera simultánea 23 órdenes de cateo en distintos inmuebles de la localidad como parte de las acciones contra la estructura criminal.

En el despliegue participaron fuerzas federales y estatales, que reportaron la detención de nueve personas.

Entre los detenidos se encuentran Manuel “N”, hermano del alcalde, y Abigail “N”, quien se desempeñó como directora de Seguridad Pública Municipal.

Aseguran armas y equipo táctico

Durante las intervenciones, las fuerzas de seguridad aseguraron 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles de alta potencia.

También fueron decomisados vehículos blindados, drones y equipo táctico, como parte de las acciones para debilitar la capacidad operativa de la organización señalada.

Las acciones en Esperanza se realizaron en el marco del Operativo Enjambre, estrategia de seguridad orientada a desarticular de manera simultánea las redes de protección política y policial que permiten el arraigo de grupos delictivos en gobiernos locales.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance de las presuntas redes de protección de Los Zúñiga y avanzar en la detención de sus integrantes.